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  4. (Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada

(Özel) Hırsızların levye ile kapının kilidi kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar kamerada

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Ataşehir’de birkaç hırsız, levyeyle kapı kilidini kırdıkları bir iş yerine girerek silikon malzemeleri çaldı.

Ataşehir’de birkaç hırsız, levyeyle kapı kilidini kırdıkları bir iş yerine girerek silikon malzemeleri çaldı. Hırsızlar dükkanın alarmına rağmen kısa sürede malzemeleri çalıp kaçtılar. Şahısların levyeyle kilidi kırıp hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde saat 06.50 sularında yaşanan olayda, iddiaya göre birkaç hırsız bir otomobil ile silikon ve köpük malzemeleri satan iş yerinin önüne geldiler. Şahıslar levye ile iş yerinin kapısının kilidini kırıp içeri girdiler. Şahıslar dükkanın çalan alarmına aldırış etmeden birkaç dakika içerisinde içerideki silikon malzemeleri çaldılar. Çaldıkları malzemeleri araç koyan şahıslar hızla oradan uzaklaştılar.
Dükkan sahibi Cihan Uzuner, “Sat 06.50’de telefonumuz çaldı, dükkanımızda hırsız olduğunu öğrendik. Hızlıca polise haber verdik. Apar topar dükkana geldik. Levyeyle kapıyı kırıp içeri girip silikonları almışlar. Alarm çalmasına rağmen komşuların uyarılarına rağmen devam etmişler. Polise şikayetimizi yaptık” dedi.
Hırsızların levye ile kapı kilidini kırıp silikon malzemeleri çaldığı anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar levye ile kapıdaki kilidi kırıyor ve içeri giriyor. Dükkandaki malzemeleri çalarak araca yüklüyorlar.

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