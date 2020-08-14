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Özel İdare Genel Sekteri Uzun’dan okul incelemesi

KARABÜK HABERLERİ  | 14.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.İhalesi ve denetmenliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan, 16 derslikli Kanuni Ortaokulu inşaatında gerçekleştirdiği incelemelerin ardında kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, “İlimize ve ilçemize güzel bir eğitim-öğretim yuvası daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Özel İdare Genel Sekteri Uzun’dan okul incelemesi

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu.
İhalesi ve denetmenliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan, 16 derslikli Kanuni Ortaokulu inşaatında gerçekleştirdiği incelemelerin ardında kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, “İlimize ve ilçemize güzel bir eğitim-öğretim yuvası daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Karabük İl Özel İdaresi olarak ihalesini ve kontrollüğünü yaptığımız her işi yakından takip ediyoruz. Okul inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor ve bugün itibari ile çalışmalar yüzde 87 aşamasında. Burada incelemesini yaptığımız istinat duvarı da mevcutta olan bir yapıydı. Mühendislerimiz ile yaptığımız çalışmalar neticesinde de mevcut istinat duvarını zemin çivisi uygulaması yaparak güçlendirdik ve kurtardık. Bunun sonucunda ise; var olan yeşil alan korunmuş oldu. Personellerimize, hassas ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Genel Sekreter Uzun, kurum olarak her işin ve çalışmanın yakinen takibini gerçekleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Özel İdare Genel Sekteri Uzun’dan okul incelemesi

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