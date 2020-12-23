Özel İdare’den kiracılara müjde

Sinop İl Özel İdaresi Encümen toplantısı, Genel Sekreter Yahya Çınkıl başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Özel İdare kiracısı olan esnaflara yönelik iki önemli karar alındı. Bu kapsamda İl Özel İdare kiracısı olup, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran esnaftan, faaliyete ara verdikleri tarihten başlamak üzere önümüzdeki 3 ay boyunca kira alınmaması, salgın sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işletmelerin ise 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart Ayı kiralarında yüzde 50 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı.

Korona virüsten etkilenen esnafa nefes aldıracak bu önemli karar, İl Encümen Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girdi. Söz konusu karardan, hangi işi yaptığına bakılmaksızın tüm Özel İdare kiracısı olan esnafların faydalanacağı belirtildi.

Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren kiracısı olan tüm işletmelere gerekli kolaylığı sağlayan İl Özel İdaresi, bu dönemde faaliyetlerini durduran işletmelerden 16 Mart-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında kira alınmamasını kararlaştırmıştı. Özel İdare ayrıca bu süreçte faaliyetlerini sürdüren ancak, ekonomik olarak korona virüs salgınından olumsuz etkilenen iş yerlerinin ise kira borçlarını 3 ay süreyle ertelemişti.

Özel İdarenin bu kararı, pandemi döneminde zor günler yaşayan esnaf tarafından sevinçle karşılanmıştı. İl Özel İdaresinin kiracısı olan esnaflar, alınan bu yeni kararla birlikte yeniden rahat bir nefes aldılar.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Sinop İl Özel İdaresi olarak kiracımız olan esnaflarımızın yanındayız. Bu zor süreçte bizler esnafımızla kader birliği yaparak onların sıkıntılarını paylaşmaya devam ediyoruz. İl Encümen Toplantımızda alınan kararla, faaliyetlerine ara veren esnaflarımızdan, faaliyetlerini durdurdukları tarihten başlamak üzere önümüzdeki 3 ay boyunca kira almayacağız. Yine pandemiden ekonomik olarak etkilenerek faaliyetlerinde azalma meydana gelen kiracılarımızın kira ücretlerine ise 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağız. Bu zor günleri inşallah birlikte aşacağız. Aldığımız kararların esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sürece öncülük eden Sinop Valimiz Sayın Erol Karaömeroğlu’na ve karara destek veren encümen üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.



