Özel İdareye makine ekipman desteği

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle kurumlarına araç gerek, makine ekipmanı sağladıklarını söyledi.

Genel Sekreter Sümer, Vatandaşa kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade ederek,” Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 1 adet vidanjör, 3 adet çöp kamyonu, 3 adet arazöz , 800 adet çöp konteynırları Özel İdaresi envanterine girdi. Toplam hibe desteği 5 milyon 700 bin TL’dir. Projemiz onaylandı bedelinin tamamı DMO ya aktarıldı makina ve ekipmanlar ergeç şubat ayı sonuna kadar tamamı idaremize teslim edilecek. Başta Çevre ve Şehircilik Başkanımız olmak üzere Valimiz, milletvekillerimiz, meclis başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

