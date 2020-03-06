YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde “Dünya Kadınlar Günü” kutlaması

Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde “Dünya Kadınlar Günü” kutlaması

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliğine katıldı.Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.Eğitilebilir düzeydeki zihinsel engelliler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının düzenlendiği merkezde eğitim gören özel insanların anneleri için düzenlenen programa Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’da katıldı.Burada Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Zuhal Özdemir, eğitmenler, öğrenciler ve anneler ile birlikte pasta kesen Melek Arı, tüm annelerin günlerini kutladı.Kadınlar Günü nedeniyle annelere karanfil hediye eden Arı, merkezde eğitim gören öğrencilere ise çeşitli hediyeler verdi.Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilere yakın ilgisinden dolayı Melek Arı’ya teşekkür eden öğrenci velileri, Arı ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliğine katıldı.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Eğitilebilir düzeydeki zihinsel engelliler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının düzenlendiği merkezde eğitim gören özel insanların anneleri için düzenlenen programa Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’da katıldı.
Burada Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Zuhal Özdemir, eğitmenler, öğrenciler ve anneler ile birlikte pasta kesen Melek Arı, tüm annelerin günlerini kutladı.
Kadınlar Günü nedeniyle annelere karanfil hediye eden Arı, merkezde eğitim gören öğrencilere ise çeşitli hediyeler verdi.
Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilere yakın ilgisinden dolayı Melek Arı’ya teşekkür eden öğrenci velileri, Arı ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Nevşehir Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:57
İkindi
16:11
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Gencer Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor

Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor

Nevşehir, Türkiye’nin en modern peynir pazarlarından birine kavuştu

Nevşehir, Türkiye’nin en modern peynir pazarlarından birine kavuştu

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

Nevşehir Belediyesinden taraftarlara süt ve simit ikramı

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

Ürgüp Belediyesi logosunu değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.