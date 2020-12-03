Özel insanlardan özel güne özel etkinlik

Denizli’de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Özel İnsanlar Derneği, tüm dünyada gerçekleştirilen etkinliklerden farklı olarak vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Merkezi Denizli’de bulunan Özel İnsanlar Derneği Genel Merkezi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel etkinlik düzenlendi. Dernek üyesi engelliler tarafından kentin en hareketli meydanı olan Bayramyeri Meydanında vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. Özel İnsanlar Derneği Genel Başkanı Aysun Tonel, özel günde özel insanlarla birlikte farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Genel Başkan Tonel, “Özel insanlar olarak engelliler gününde farkındalık oluşturmak istedik. Sağlıklı günlere daha çabuk kavuşabilmek için, birbirimize daha çabuk kenetlenebilmek için maske, mesafe ve hijyen diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde maske dağıtma kararı aldık. Dernek üyesi engellilerimizle birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Özel insanlar olarak farkındalık oluşturmak istedik”

Dernek olarak engelliler için üç yıldan bu yana etkinlikler düzenlediklerini anlatan Genel Başkan Tonel, “Hep sağlıklı bireylerin bizlere bir şey yapmasını beklemiyoruz. Özel insanlar olarak farkındalık oluşturmak istedik. Özel kardeşlerimizle birlikte hem özel bireylerimize hem sağlıklı bireylerimize maskelerimizi dağıtmak istedik. Herkes lütfen kendinin doktoru olsun. Kendinizi sevin ve koruyun. Eğer kendinizi severseniz çevrenizi de seversiniz. Bu süreci el birliği ile atlatacağız inşallah. Kurallara dikkat edelim” dedi.

