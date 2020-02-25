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  4. (Özel) İran’a korona virüsüne karşı taş suyu ile destek Türkiye’den

(Özel) İran’a korona virüsüne karşı taş suyu ile destek Türkiye’den

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaptığı bilimsel çalışmalar ile dikkatleri çeken Faruk Durukan tarafından yıllar önce üretilen anti fungal ve anti viral özellikteki taş suyu, İran’da yaşanan korona salgınına destek için bu ülkeye gönderildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaptığı bilimsel çalışmalar ile dikkatleri çeken Faruk Durukan tarafından yıllar önce üretilen anti fungal ve anti viral özellikteki taş suyu, İran’da yaşanan korona salgınına destek için bu ülkeye gönderildi. İlk aşamada 1 ton taş suyu İran’a gönderilecek.
AR-GE firması sahibi Faruk Durukan tarafında bulunan ve üretimi yapılan anti bakteriyel, anti fungal ve anti viral özellikler taşıyan taş suyu, korona virüsü ile mücadeleye destek vermek için İran’a gönderiliyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde üretilen 1 ton taş suyu, Van üzerinden İran’ın Razi sınır kapısında İranlı yetkililere teslim edilecek. Çok güzlü bir dezenfektan özelliği taşıyan, insan, hayvan ve çevre açısından zararsız bir ürün olan taş suyu, dezenfektan amaçlı ve korona virüsüne karşı kullanılacak.
Çalışma hakkında bilgi veren Faruk Durukan, “Taş suyu dünyada sadece bizim ürettiğimiz bir ürün. Taş suyunun anti mikrobiyal, anti fungal, anti viral gibi dezenfektan özellikleri var. Şu an biz İran’a yaklaşık 1 ton malzeme gönderiyoruz. İran’da çeşitli üniversitelerde testler yapılarak etki oranı da araştırılacak. Taş suyunun en büyük artı özelliği, hiçbir toksite değerinin olmaması. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı açısından yan etkisi olmayışı büyük bir avantaj. Bazı dezenfektanları toksit değeri yüksek olduğu için rahatlıkla kullanamazsınız” dedi.

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