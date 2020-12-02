(Özel) İş görüşmelerinde şaşkınlık oluşturan manzara

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nde iş görüşmelerine çağrılan kişilerin katılım oranları hem firma yetkililerinde hem de belediye çalışanlarında şaşkınlık oluşturdu. Son olarak e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için bin 52 kişinin çağrıldığı iş görüşmesine 9 kişinin katıldığı görüldü.

2012 yılından bu yana iş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nde Ekim ve Kasım aylarında 3 ayrı istihdam toplantısı gerçekleşti. Programlara gösterilen ilgi herkesi şaşırttı. Mahmutbey Mahallesi’nde yeni açılan bir restoran için garson, temizlikçi ve kasiyer olarak 30 kişinin alınacağı işe bin 138 kişinin davet edildiği toplantıya sadece 20 kişi katıldı. İkinci toplantı ise ev tekstili ve dekorasyonu alanında yurt içinde ve yurtdışında mağazaları bulunan şirket isteği üzerine düzenlendi. İstenilen profile uygun Kariyer Merkezi’nde kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bulunuldu. Ancak 50 depo görevlisinin alınacağı görüşmeye 25 kişi iştirak etti.