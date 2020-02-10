(ÖZEL) İstanbul’da yıkım kararı verilen okullar havadan görüntülendi

Silivri’de 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alarak yıkım kararı verilen okullar havadan drone ile görüntülendi. Silivri’de yıkılması beklenen bir okulun bahçesinde çocukların oyun oynaması ise dikkat çekti.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan ’Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları’na göre eğitim öğretime ara verilmiş olan okullarla ile ilgili yapılan “İleri Tetkik Çalışmaları” sonucunda; 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. İstanbul valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada yıkılarak yeniden yapılacak olan okulların proje çalışmaları devam ettiği ifade edildi.

Yıkılacak olan 8 okulun listesi ise şöyle açıklandı:

“Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyüpsultan Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Silivri Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina), Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı.”

Öte yanan okullarındaki ağır hasar nedeni ile eğitimlerini başka okullarda devam eden öğrenciler, okullarına kavuşmayı dört gözle bekliyor. Yıkılarak yeniden yapılması planlanan Küçükçekmece Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Silivri Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina), Silivri Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı ve Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ağır hasar alan okulun bahçesinde çocukların oyun oynamaları ise dikkat çekti. Ayrıca veliler hasar gören okulların yıkılıp yeniden yapılmasını yeni eğitim öğretim yılına yetişmesini bekliyor. Görüntülerde deprem sonrası okulların duvarlarında meydana gelen çatlaklar net bir şekilde görüldü.