Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finalde

Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nevşehir’de oynanan Genç Erkekler Futbol Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükselmeyi başardı.

Kayseri Şampiyonu olduktan sonra Nevşehir Grubunda mücadele eden Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sırasıyla Nevşehir Özel Altınyıldız Fen Lisesi’ni 3-1, Kahramanmaraş Karacasu Çok Programlı Lisesi’ni 6-1 mağlup etti. Son maçında ise Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-0 mağlup eden Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarı final grubuna adını yazdırdı. Nevşehir grubunu namağlup tamamlayarak büyük başarıya imza atan Özel Kayseri OSB Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yozgat’ta oynanacak yarı final grubunda Kayseri’yi temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni Emre Ulu, “Zor bir hafta oldu çok şükür sonunda şampiyonluk olduk. Burasının sadece okul takımı olarak düşünmeden Kayseri’yi temsil ettiğinin bilincinde olan sporcuları tebrik ederim. 20 Mart’ta yarı finaller için Yozgat’a gideceğiz. İnşallah Yozgat grubunu geçip Rize’ye finallere gitmek hedefimiz” dedi.

