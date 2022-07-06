YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Özel Kipaş Ortaokulu, LGS'de tam puan alan öğrencisini ödüllendirildi

Özel Kipaş Ortaokulu, LGS'de tam puan alan öğrencisini ödüllendirildi

06.07.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Kipaş Ortaokulu, LGS'de tam puan alan öğrencisini ödüllendirildi

Kahramanmaraş'taki Kipaş Holding bünyesinde hizmet veren Özel Kipaş Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tam puan alan ortaokul öğrencisini ödüllendirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kipaş Eğitim Kurumları, kentin eğitim alanında ihtiyacı olan yetiştirilmiş insan gücünün karşılanmasının yanı sıra eğitim imkanı olmayan, ihtiyaç sahibi zeki çocukların eğitimine de katkıda bulunuyor.

Kurum, uyguladığı Kipaş Giriş Sınavı'yla her yıl yaklaşık 400 öğrenciye burs vererek kentin eğitimine önemli destek veriyor.

LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Özel Kipaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz ve ailesi, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz'ün makamında ağırlandı.

Öksüz, buradaki konuşmasında, Yalçınöz ve ailesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarılar, bizlerin motivasyonunu arttırdığı gibi eğitim-öğretim adına eğitim kurumumuzun da doğru ve başarılı çalışma yaptığının göstergesidir. Tabii sadece bireyselde değil, toplam başarıda da Türkiye’nin en başarılı okulu olmak bizi son derece mutlu etmektedir. Öğrencimiz Mehmet Burak Yalçınöz'e, Türkiye birinciliği derecesi elde ettiği ve bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum."

Mehmet Burak Yalçınöz ise başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, eğitim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Yalçınöz, "Bu dereceyi elde etmemde büyük pay sahibi olan Özel Kipaş Eğitim Kurumları'na, yöneticilerine ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu başarıyı okuluma ve okulum öncülüğünde disiplinli çalışmama borçluyum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef olduKahramanmaraş'ta çiftlikte çıkan yangında 60 bin tavuk telef oldu
GÜNCELLEME - Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş şirket

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:10
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:42
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Böyle kalp kırıklığı yok! Hem ilişkisinden hem böbreğinden oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Keskin nişancıydı! Rus füzelerinin hedefi oldu

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar! Ağzınıza bile sürmeyin

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.