Özel Kipaş Ortaokulu, LGS'de tam puan alan öğrencisini ödüllendirildi

Kahramanmaraş'taki Kipaş Holding bünyesinde hizmet veren Özel Kipaş Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tam puan alan ortaokul öğrencisini ödüllendirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kipaş Eğitim Kurumları, kentin eğitim alanında ihtiyacı olan yetiştirilmiş insan gücünün karşılanmasının yanı sıra eğitim imkanı olmayan, ihtiyaç sahibi zeki çocukların eğitimine de katkıda bulunuyor.

Kurum, uyguladığı Kipaş Giriş Sınavı'yla her yıl yaklaşık 400 öğrenciye burs vererek kentin eğitimine önemli destek veriyor.

LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Özel Kipaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz ve ailesi, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz'ün makamında ağırlandı.

Öksüz, buradaki konuşmasında, Yalçınöz ve ailesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarılar, bizlerin motivasyonunu arttırdığı gibi eğitim-öğretim adına eğitim kurumumuzun da doğru ve başarılı çalışma yaptığının göstergesidir. Tabii sadece bireyselde değil, toplam başarıda da Türkiye’nin en başarılı okulu olmak bizi son derece mutlu etmektedir. Öğrencimiz Mehmet Burak Yalçınöz'e, Türkiye birinciliği derecesi elde ettiği ve bizlere bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum."

Mehmet Burak Yalçınöz ise başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirterek, eğitim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Yalçınöz, "Bu dereceyi elde etmemde büyük pay sahibi olan Özel Kipaş Eğitim Kurumları'na, yöneticilerine ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu başarıyı okuluma ve okulum öncülüğünde disiplinli çalışmama borçluyum." ifadelerini kullandı.

