Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinde Sağlık Kurulu oluşturuldu

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinde, korona virüsle (Covid 19) mücadele kapsamında Sağlık Kurulu ve pandemi bölümü oluşturuldu.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının kararları doğrultusunda hastanede, göğüs hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı ve 20 hekimden oluşan Sağlık Kurulu oluşturuldu. Sağlık Kurulu, yaptığı toplantının ardından hastanede pandemi bölümü ile ilgili önlemlerin alınmasına karar verdi.

“Binayı ikiye böldük”

Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Engin Şahin, korona virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiği belirterek, Mersin’de pandemiye fiziki şartları en uygun olan tek hastane olduklarını söyledi. Şahin, “Hastanemiz de iki bina bulunuyor. Hastanemizi ikiye böldük. Giriş ve çıkışları ayırdık. Hastaneye gelen her hastamızın girişlerde ateş ölçümleri yapılıyor. Bu hastalarımızın bilgileri alınarak triyaj uygulaması yapılıyor. Ardından gerekli işlemlerini yaparak durumuna göre hareket ediliyor” dedi.

Hem pandemi bölümü hem de normal bölümde acil servis, yoğun bakım ünitesi, ameliyathanelerin bulunduğunu ifade eden Şahin, “Her iki bölümümüzde uygulamalarımız devam ediyor. Hastane olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tüm hekim ve personelimizle Mersin’imize hizmete etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



