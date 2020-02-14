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(ÖZEL) Minik kalplerden depremzedelere anlamlı destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:59 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Arman Polat Ortaokulunun öğrencileri Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan öğrenciler için bir proje başlattı.

Gaziosmanpaşa Arman Polat Ortaokulunun öğrencileri Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan öğrenciler için bir proje başlattı. Proje kapsamında minik kalpler, harçlıklarından biriktirdikleri 3 bin TL’yi depremzedelere gönderecek.
Gaziosmanpaşa Arman Polat Ortaokulu öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı. Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan arkadaşları için bir şeyler yapmak isteyen minik kalpler, bu durumu öğretmenleri ile paylaştı. Öğrencilerinin projelerine kayıtsız kalmayan okul yönetimi onlara üzerinde ‘Geçmiş olsun kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ ‘yazılı zarflar vererek arkadaşlarına dağıtmasını istedi. Öğrencilerin zarfların içerisine bıraktıkları mektuplarda yazdığı yazılar ile duygusal anlar yaşattı.Minikler 3 gün boyunca kendi harçlıkları ile toplamda 3 bin TL biriktirdi. Öte yandan mektuplardan birinde yazan ‘Üzülme sakın tamam mı?’ yazısı ise yürekleri ısıttı.

“Zarflardaki notları görünce gözlerim doldu”
Projeyi öğrencileri ilk söylediğinde çok duygulandığını söyleyen Türkçe Öğretmeni Meryem Şeymanur Gürses, “Öncelikle açıkçası hem üzüldüm hem sevindim. Çünkü çocuklar empati kurabilmişler. Yaşamış olduğumuz 5.8’lik depremde çocuklar inanılmaz korkmuşlardı. Elazığ’da yaşanan depremin şiddeti çok daha büyük ve yıkıcı çocuklar onları daha iyi anlayabilmişler ki bu proje ile karşıma geldiler. ’Öğretmenim biz onları anlıyoruz ve yardım etmek istiyoruz’ dediler. Böyle üzüntülü bir olayın yaşanması kırıcı ve üzücü bir durum oldu. Ama sevindim çocuklarım depremzedeleri unutmamışlar. Zarflarda üzüntülü olduklarına daire ufak tefek bazı notlar çıktı. Onları görünce insan üzülüyor. Gözlerimiz doldu” dedi.

“Zarfların içerisinden güzel notlar çıkardık“
Elazığ’daki öğrencilere yardımcı olmak istediklerini belirten 10 yaşındaki Ebrar Bıyık, “Elazığ’daki depremi duyunca çok üzüldüm. Çünkü oradaki çocuklar okullarına gidemediler. İstanbul’daki depremi ben hissettim. Oradakiler kadar çok hissetmedik ama yine de çok üzüldüm. Proje kapsamında ilk önce müdürümüz Ahmet Aydemir’e danıştık. O da bize tüm okula zarfları dağıtmamızı söyledi. Güzel notlar çıkardık“ ifadelerini kullandı.
Projeyi başlatma amaçlarından bahseden 10 yaşındaki Evin Tekbaran ise "Proje kapsamında Elazığ’daki depremin kat kat büyüklüğünü fark ettiğimiz için yardımcı olmak istedik. Bu yüzden bu projeyi başlattık” diye konuştu.

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