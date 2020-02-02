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Özel MMT Amerikan Hastanesi yeni yönetimi ile 2. yıldönümünü kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

141 yıllık tarihi ile Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının öncülüğünü yapan Özel MMT Amerikan Hastanesi, yeni yönetimi ve güçlü kadrosuyla 2.

141 yıllık tarihi ile Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının öncülüğünü yapan Özel MMT Amerikan Hastanesi, yeni yönetimi ve güçlü kadrosuyla 2. yıldönümünü kutladı.
Kutlama programına yönetim kurulu üyeleri idareciler, hekimler ve hastane personeli katıldı. Kutlama programında konuşan MHP Gaziantep Milletvekili ve hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Taşdoğan, Sağlık çalışanlarının meslekleriyle birlikte hayat tarzını da seçtiğini ifade ederek, sağlık çalışanlarında mesai kavramının olmadığını ifade etti.
Milletvekili Taşdoğan sağlıkta şiddetin önüne geçmek için kanuni ve hukuki olarak çalıştıklarını belirterek, " Sözlü ya da fiili şiddete maruz kalmayan Türkiye’de hiçbir sağlık çalışanı yoktur. Sağlıkçıların mesleği diğer meslekler gibi değildir. Sağlıkçı evine gider gece yarısı telefonu çalar ve hastaneye gitmek zorunda kalır. Bizim mesleğimizde mesai kavramı yoktur. Bu mesleği seçerken hayat tarzımızı da seçmiş oluyoruz. Bu kadar yoğun şekilde çalışan insanlara maalesef sözlü ya da fiili şiddet uygulanıyor. Biz mecliste hem hukuki hem de hukuki mücadelemizi veriyoruz. 2 yıldır uzaktan gözlemliyorum diğer hastanelere de bakıyorum ancak en mutlu çalışan MMT Amerikan Hastanesi çalışanlarıdır” diye konuştu.
MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Cezmi Ük ise, hastanenin tarihi hakkında bilgi vererek hastanenin 141 yaşında olduğunu vurguladı. Başhekim Ük, “Bu hastanenin açılışının bugün 141. Yılını kutluyoruz. Burası 1879 yılında Amerikan hastanesi olarak hizmete girdi. MMT olarak 3. Yılımıza girerken özünde 141. Yıldayız. Burası sıradan bir yer değildir burada çalışmanın değerini bilmenizi isterim çünkü burada çoğumuzun anneleri dedeleri doğdu ve öldü” diye konuştu.

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