(Özel) MŞÜ’de ’Goji Berry’ yetiştiriciliği

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) ilk defa ekimi yapılan Goji Berry bitkisiyle çiftçilere gelir sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve 5 il ile 3 üniversite tarafından yürütülmekte olan “Goji Berry” projesi kapsamında 3 çeşit “Goji Berry” bitkisi toprakla buluşturuldu. Projeyle ilgili bilgi veren MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini ve çalışmanın bir TAGEM projesi olduğunu söyledi.

Proje içerisinde en önemli olan noktanın 5 ilin ortak çalışma düzenlemekte olduğunu anlatan Prof. Dr. Karadağ, “Bu 5 il; Muş, Malatya, Tokat, Yozgat ve Sivas illeri. Burada; Muş Alparslan Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesiyle ortak çalışıyoruz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olan Tokat’ta Orta Karadeniz Geçit İklim Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de bu projeye ortak durumda. Biz, bu çalışmayı 4 Eylül’de ekmiş bulunduk. Burada 3 çeşit bitkimiz var; salkım hanım, NQ-7 ve tay dediğimiz Goji Berry çeşidi. Aslında Goji Berry’nin yumuşak ve kırmızı meyveleri var. Fiyat açısından da oldukça önemli. Şu anda aktarlarda kurutulmuş olan Goji Berry meyvelerinin fiyatı 35-45 bandı arasında değişmektedir” dedi.

Çalışmanın sonucunda ekonomik getirisi olan bir bitkiyi piyasaya çıkartmayı düşündüklerini ifade eden Karadağ, “72 fidan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden getirildi. Goji Berry’nin içerisinde bol miktarda C vitamini var. İnsanların en çok sıkıntıya düştüğü anti ecik dediğimiz yaşlanmayı geciktirici madde bu üründe yer alıyor” diye konuştu.

