(Özel) MŞÜ’den ilaç sanayisi ve tarıma katkı çalışması

Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) 2019 yılında kurulan sera ve bahçede ilaç sanayisinin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilirken, bu bitkilerin kent tarımına kazandırılması için başlatılan çalışmalar da olumlu sonuç verdi.

MŞÜ kampüsünde kurulan sera ve bahçede yetiştirilen 80 farklı türde bitkinin ilerleyen yıllarda 200 türe çıkarılması hedefleniyor. Doğadan toplanan, çeşitli yöre ve üniversitelerden alınarak MŞÜ’de farklı parsellere ekimi yapılan bitkilerin kentteki adaptasyon durumunda önemli ilerleme kaydedildi. Elde edilen ürünlerin hasadı yapılarak gelecek yıllar ekimi yapılmak üzere tohumları paketlendi.

Yapılan çalışmayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yenikalaycı, 2019 yılında üniversitede kurulan sera ve bahçede yurdun değişik yörelerinden temin edilen 80 civarı tıbbi ve aromatik bitkinin tohumlarını ektiklerini söyledi. Ekimi yapılan bitkilerin daha sonraki süreçte çeşit bahçesinde kademeli olarak şaşırtmasını yaptıklarını anlatan Yenikalaycı, “Bu bitkilerin Muş koşullarında yetiştirilebilmesi, kalitesi ve adaptasyon durumunu araştırıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla önemli bir sorun görünmüyor. Çoğu tıbbi ve aromatik bitkinin Muş koşullarında iyi bir şekilde yetiştirildiğini görmüş durumdayız. Ama bunların tabii ki kalite analizlerini de yapacağız. Bunları gelecek yıllara aktarmak için de kademeli olarak tohumlarını tek tek alıyoruz, eliyoruz ve muhafaza ediyoruz. Gelecek yıl tekrardan bunların serada, çeşit bahçemizde üretimini yapacağız. Doğaya çıkıyoruz ve bu bitkilerin resimlerini çekiyoruz, materyallerini alıyoruz, herbaryumlarını yapıyoruz. Aynı zamanda doğadan topladığımız bazı bitkileri de çeşit bahçemize alıp yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar da neler var; kekik, karanfil, Melisa var doğadan topladığımız. Aynı zamanda bir iris türü var ve soğanlı bazı bitkilerde mevcut” dedi.

Kurulan serada ve çeşit bahçesindeki esas amacın tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirmek olduğunu kaydeden Yenikalaycı, “İlaç sanayisinin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği, ekonomik değeri yüksek olan bitkileri Muş tarımına kazandırmak, alternatif bir ürün olarak burada yetiştirilme durumunu araştırmak esas amaçlarımızdan birisidir. Bu amaçla da kültür alma çalışmalarımız da devam ediyor. Çok geniş perspektifte çalışma yapıyoruz. Bitki sayısı şu anda 80 ama bunu önümüzdeki yıllarda 100-150 hatta 200’e çıkarmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda da diğer üniversitelerden olsun, araştırma kuruluşlarından materyal teminimiz devam ediyor” diye konuştu.

