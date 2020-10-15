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Özel öğrenciler gıda israfına dikkat çekti

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ nedeniyle düzenledikleri etkinlikte gıda israfına dikkat çekti.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 150’den fazla ülkede kutladığı 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ sebebiyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ nedeniyle düzenledikleri etkinlikte gıda israfına dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 150’den fazla ülkede kutladığı 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ sebebiyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte özel öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda israfı konusunda eğitim verildi. Mutfak atölyesi olarak gerçekleştirilen etkinlikte gıda israfı, mevsime göre sebze ve meyve tüketimi gibi temel konulara dikkat çekildi.
İçinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyularak verilen eğitimde, ülkemizde en çok israfın ekmekte olduğu belirtildi. Bu kapsamda mutfak atölyesi öğrencileri bayatlayan ekmeklerin geri dönüşümü ile tekrardan kullanımına yönelik bilgiler ve pratik tarifler verildi.
Öğrencilere sağlıklı bir bedene sahip olmaları için her öğünde dört ana besin grubundan süt, et, yumurta, ekmek, tahıl, sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca özel öğrencilere gıda ürünlerinin besleme amacı haricinde aynı zamanda bitkisel olarak tedavi amaçlı hastalıklardan korunma olarak kullanıldığı bilgisi verildi. Gıda güvenliği konusunda şüphe duydukları durumda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ‘174 Alo Gıda’ hattını kullanabilecekleri ifade edildi.

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