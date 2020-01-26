YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle geliştiriyor

Özel öğrenciler iletişim becerilerini müzikle geliştiriyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’de özel öğrenciler, aldıkları müzik ve halk oyunları eğitimiyle hem eğleniyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyorlar.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor.

Kocaeli’de özel öğrenciler, aldıkları müzik ve halk oyunları eğitimiyle hem eğleniyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyorlar.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Merkezde öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmesi amacıyla çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bu kapsamda özel gereksinimli öğrencilere müzik ve halk oyunları eğitimi veriliyor. Merkezde kurulan müzik ve halk oyunları atölyesi, özel öğrencilerin özel ve iletişimsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

“Müzik etkinlikleri ile öğrencilerimizin motivasyonları artıyor”
Müzik ve halk oyunları atölyesinin öğrenciler için önemli olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Selma Kırdudu, “Bu atölyede yaptığımız müzik etkinlikleri ile öğrencilerimizin motivasyonları artıyor. Bununla birlikte eğlence, ifade ve duygusal tepkilerde deneyim kazanıp, duygularını, düşüncelerini ve yaşadıkları olayları rahatça ifade edebiliyorlar. Ayrıca müzik özel öğrencilerimizin öz saygınlıklarını geliştirmesine yardımcı oluyor. Burada kazandıkları dinleme becerileri işitsel algıları ve dikkat süreleri artırılıp, dil kullanımında da olumlu etki gösteriyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Başkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinlediBaşkan Bıyık, Bayramoğlu’nda vatandaşları dinledi
Kartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışmaKartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışma
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:18
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:39

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Şifa Eczanesi
Kandira
Fatih Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
Günay Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Handan Eczanesi
Karamursel
Altay Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Kağıtspor Basketbol’dan bir galibiyet daha

Kağıtspor Basketbol’dan bir galibiyet daha

Esnaf İstedi, Polis Uygulama Yaptı

Esnaf İstedi, Polis Uygulama Yaptı

Altın Portakal’da tarihi buluşma

Altın Portakal’da tarihi buluşma

Çakıcı'dan Netanyahu'ya tehdit gibi mektup

Çakıcı'dan Netanyahu'ya tehdit gibi mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.