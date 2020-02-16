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Özel öğrenciler ‘Seksenler’ dizi setini gezdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.02.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, ‘Seksenler’ dizisinin setini gezdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, ‘Seksenler’ dizisinin setini gezdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. Bu kapsamda engelli bireyler için geziler düzenleniyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 108 öğrenci eğitmen ve idarecileriyle TRT ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Darıca’da yapılan "Seksenler" dizi setini ziyaret etti. Özel öğrenciler dizi setinde keyifli vakit geçirdiler.
Özel öğrencileri Seksenler dizisinde "Rukiye" karakterini canlandıran Özlem Türkad, "Ahmet" karakterini canlandıran Şoray Uzun ve “Yıldız” karakterini canlandıran Özlem Balcı karşıladı. Öğrencilerle sohbet eden oyuncular günün anısına özel öğrenciler ile fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, film setinden ayrılırken kendilerini ağırlayan set ekibine teşekkür etti.

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