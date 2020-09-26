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Özel öğrenciler Türk Dil Bayramı’nı kutladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanan Türk Dili Bayramı için özel etkinlik düzenledi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Türk Dil Bayramı’nı unutmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanan Türk Dili Bayramı için özel etkinlik düzenledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Türk Dil Bayramı’nı unutmadı. Her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanan Türk Dil Bayramı için özel etkinlik düzenlendi. Binlerce yıllık tarihi, milli kültürümüzün ortak ifade aracı ve atalarımızın kutsal bir mirası olan Türk Dil Bayramı özel öğrenciler tarafından kutlandı. Özel öğrenciler hem konuşma hem de yazı dilinde yaşanan dil bozukluğunu gün yüzüne çıkarmak için yaptıkları etkinlikte ‘Türkçe’ne sahip çık, Türkçe’ne arkanı dönme’ sloganını kullandı.
Özel öğrenciler günlük hayatta kullanılan, farklı mekanlarda yaşanan diyalogları drama çalışması ile tekrardan canlandırdı. Türkçe’ye sahip çıkan öğrenciler, günümüzde yanlış kullanılan kelimeleri düzelterek doğru olan şekilleriyle cümle içinde kullandı. Özel öğrenciler yaptıkları bu etkinlikte günümüzde kullanılan; ‘selfie’ yerine ‘özçekim’, ‘skor’ yerine ‘sonuç’, ‘sempatik’ yerine ‘sevimli’, ‘online’ yerine ‘çevrimiçi’, ‘bye bye’ yerine ‘hoşça kal’ kelimelerini kullanarak aralarında sohbet ederken, yanlışları düzeltip doğru kelimeler ile cümle kurdu.
Drama çalışmasının ardından eğitmenler tarafından Türk dili ve tarihi hakkında öğrencilere bilgi verildi. Türkçe’nin tahmini olarak 4 bin 500 - 5 bin yıl öncesine kadar uzanan dünyanın en köklü dillerinden biri olduğu bilgisi aktaran eğitmenler, sahip olduğu sözcük varlığının hazinesi bakımından dünyanın önde gelen diller arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca Türkçe’nin konuşma ve yazı dilinde, yabancı kelimelere karşı korunup, bozulmaması ve itibarını yükseltmenin sorumluğu hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

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Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Su Eczanesi
Gebze
Gebeş Eczanesi
Kandira
Saygılı Eczanesi
Izmit
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Gülten Eczanesi
Golcuk
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
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