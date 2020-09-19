Özel öğrencilerden gazilere özel ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan merkez, ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretlerin sonuncusu 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’ne yapıldı. Cemil Meriç Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerini Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep, Gaziler Alipaşa Ay, İsmail Sayan, Cafer Turna ve Kore Gazisi Kamil Başer karşıladı. Şehit ve gaziliğin ne anlama geldiği ifade edilen ziyarette birlik ve beraberliğin önemine değinildi.

Özel öğrencilerin kendilerine yaptığı ziyaretten çok memnun olduklarını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Nurettin Recep Sağlık, “Bu aziz vatan ve millet uğruna şahadet şerbeti içmiş ve gazilikle şereflenmiş binlerce vatan evladına minnettarız. Devletimiz her zaman yanımızdaydı. Her daim şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu özel günde, özel gün kadar güzel çocuklarımızın bizi unutmamasından dolayı çok mutlu olduk” dedi.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ise Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’ne gerçekleştirilen ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Gazilerle fotoğraf çektiren özel öğrenciler onlardan savaş hikayeleri dinledi. Öğrenciler, Seka Park içinde yer alan Kocaeli Muharip Gaziler Derneği’nde; Milli Mücadele Bölümü, Çanakkale Şehitleri Bölümü, Kore Gazileri Bölümü ve 15 Temmuz Şehitlerine dair fotoğraf sergisini de gezdi.

