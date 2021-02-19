Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrencilere barista eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel öğrencilere eğitim kursları ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Merkezde yer alan kafeteryada, Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi kapsamında, Antikkapı şefi Kadir Coşkun tarafından baristalık ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirildi. Kahve hazırlama ve sunma sanatı olan baristalık ile ilgili çalışmaya katılan öğrenciler, kahve çekirdeklerinin özelliklerini ve kahve hazırlama makinelerindeki farklılıkları öğrenirken keyifli anlar yaşadı. Kahvenin tarihçesi ile başlayan eğitim, öğrencilerin Guatemala, Etiyopya ve Brezilya kahve çekirdeklerini kahve öğütücü ile çekme işlemini öğrenmesiyle devam etti. Daha sonra Kadir şefin anlatımı ile aromalara uygun V60, Origami, Aeropress, Delterpress, İmmersion Dripper, Kalita Wave ekipmanları ile kahve demleme çalışması yapıldı.

Yaptıkları kahveleri arkadaşları ve öğretmenlerine sunan öğrenciler, atölye çalışması sayesinde baristacılık alanında kullanılan ürünleri tanıma fırsatı bulurken, servis sunum konusunda da kazanım sağladı.

