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Özel öğrencilere deprem eğitimi

22.02.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel öğrencilere, deprem anı, deprem sırası ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Özel öğrencilere deprem eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere, Gölcük Esnaf Sanatkarlar Odası Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) tarafından deprem ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Bu çerçevede, çök kapan ve tutun tatbikatı yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde öğrenciler deprem anı, deprem sırası ve deprem sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet veriyor. Merkezde öğrencilere yönelik müzik atölyesi, halk oyunları, el sanatları, mutfak atölyesi, okuma-yazma, matematik, değerler eğitimi, akıl oyunları, masal ve hikaye anlatıcılığı atölyesi, beden eğitimi, drama, bahçecilik, bağımsız yaşam ve bireysel eğitimler yer alıyor.

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