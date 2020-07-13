Özel öğrencilere “Pandemi Bahane Etkinlik Şahane Projesi"

Samsun Bafra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından “Pandemi Bahane Etkinlik Şahane Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve bir rehabilitasyon merkezi iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler zorlu sürecin ardından ufakta olsa nefes aldılar. Çeşitli oyunlar oynayan özel öğrenciler yapılan etkinlikten mutlu oldular.

Kurum Müdürü Münevver Karagüzel, ”Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü hayatımızı bir sürü olumsuz etkiler bıraktı. Bizler de özel eğitim ailesi olarak üzerimize düşen desteği velilerimize göstermeye çalıştık. Gerekse uzaktan eğitim gerekse psikolojik destek olarak. Haziran 15 itibarıyla okullarımız açılmaya başlandı. Tedbirlerimizi alarak eğitim tedbirlerimize devam ettik. Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Pandemi Bahane Etkinlik Şahane Projesi’ için buradayız” dedi.

