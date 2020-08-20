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Özel öğrencilerin pedal kardeşliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 13:05 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi sabah sporu programına bu yıl ‘pedal kardeşliği’ etkinliği eklendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-35 yaş arası hafif ve orta düzey de zihinsel engelli bireylere hizmet verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sabah sporu devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi sabah sporu programına bu yıl ‘pedal kardeşliği’ etkinliği eklendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17-35 yaş arası hafif ve orta düzey de zihinsel engelli bireylere hizmet verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sabah sporu devam ediyor. Özel öğrencilerin gerçekleştirdiği sabah sporu programına bu yıl ‘Pedal Kardeşliği’ etkinliği eklendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzey de zihinsel engelli bireylere hizmet veriyor. Pandemi süresince eğitime ara verilen merkez, normalleşme sürecinin ardından gerekli hijyen koşullarını sağlayarak 4 Ağustos’ta eğitim öğretime başladı. Alanında uzman eğitmenlerin eşlik ettiği derslerin yanında özel bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için spor etkinlikleri yapılıyor.
Fiziksel aktivite tüm insanlar için psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan önemli rol oynarken engelli bireylerde bunun önemi daha da artıyor. Bu kapsamda özel öğrenciler için gerçekleştirilen sabah sporu programına bu yıl ‘Pedal Kardeşliği’ etkinliği eklendi. Gruplar halinde yapılan pedal kardeşliği bisiklet turları engelli bireylerin farklı insanlarla ve çevreyle bir araya gelme olanağı sağlıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle yapılan pedal kardeşliği etkinliği, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif olmaları hayata karşı bir değişim ve dönüşümüne katkıda bulunuyor.
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açık havada gerçekleşen etkinlikte öğrenciler güneş enerjisinden faydalanarak güven duygusunu geliştiriyor. Bol enerji ile eğlenceli ve keyifli gün geçiren özel öğrenciler bisiklet turları ile yeni normal hayata uyum sağlıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, normalleşme sürecine uygun şekilde spor faaliyetlerini sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürüyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
19:59
Yatsı
21:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Ersin Eczanesi
Basiskele
Ezgi Eczanesi
Derince
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