YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Özel okulda her gün dezenfekte yapılıyor

Özel okulda her gün dezenfekte yapılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 14.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

2021 eğitim dönemi öncesinde okulda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı.

2021 eğitim dönemi öncesinde okulda dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Okul her gün dezenfekte edilerek öğrencileri beklemeye başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 17 Ağustos itibari ile özel okulların uzaktan eğitim ile eğitim dönemini başlatabileceğini açıklamasının ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi’nde de çalışmalar hızlandırıldı. 21 Eylül’de yüz yüze başlayacak eğitim öncesinde okulda dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. Eğitim öğretim dönemine daha sağlıklı başlamak ve sürdürmek adına Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi’nde rutin bir şekilde dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Düzce Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:05
İkindi
16:54
Akşam
20:03
Yatsı
21:33

Düzce Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı

Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.