Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı

Türkiye genelindeki tüm özel okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ‘erken kayıt’ dönemi başladı. Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Balkaya, erken kayıt dönemi ile ilgili "Velilerimiz okul seçimlerinde, çocuklarının güvenilir ve köklü bir kurumda alacakları eğitimin farklarını gözeterek seçim yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Türkiye genelindeki tüm özel okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ‘erken kayıt’ dönemi başladı. Ocak-şubat aylarından itibaren başlayan erken kayıt dönemi, mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.

Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Balkaya, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Ocakta yapılan kayıtla, nisan veya mayısta hatta okulların açılacağı dönemde yapılan kayıt arasında fiyat olarak fark oluyor. Her ay bu oran artıyor. Velilerimizi erken kayıt için davet ediyoruz. İyi bir ilköğretim, iyi bir bireyi, iyi bir lise de iyi bir üniversiteyi getiriyor. Velilerimiz okul seçimlerinde, çocuklarının güvenilir ve köklü bir kurumda alacakları eğitimin farklarını gözeterek seçim yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye’de çok sayıda özel okul açıldığına dikkat çeken Burak Balkaya, "Bundan dolayı tüm öğrenciler farklı oranlarda da olsa burs alıyor. Bu yıl kamuoyunda özel okullar yoğun olarak gündeme geldi. El değiştiren okullar oldu. Veliler bu nedenle kayıt yaptırdıkları okulun kurucusu, işletmecisi eğitimci mi, değil mi araştırmalı. Daha sonra kurumun kaç yıllık bir kurum olduğu, başarıları ve eğitim imkanları sorgulanabilir." diye uyardı.

