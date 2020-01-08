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  4. Özel okulların bursluluk maratonu başladı

Özel okulların bursluluk maratonu başladı

ANKARA HABERLERİ  | 08.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Ankara’daki özel eğitim kurumlarında bursluluk sınavlarına kayıt süreci başladı.Ağırlıklı olarak ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavları mart ayında tamamlanmış olacak.

Ankara’daki özel eğitim kurumlarında bursluluk sınavlarına kayıt süreci başladı.
Ağırlıklı olarak ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavları mart ayında tamamlanmış olacak. Anaokulundan 12. sınıfa kadar çocukların eğitiminde rol alıp, ailenin bir parçası olan özel okullar ise bu süreçte adeta birbiriyle yarışıyor. Çocuklarını özel okullarda burslu olarak okutmak isteyen veliler de bursluluk sınavlarını araştırıyorlar.

Birincilik maratonu da start aldı
Ankara Çankaya’daki butik okullardan İnci Koleji de 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi Birincilik bursluluk sınavı maratonunu büyük bir heyecanla başlattı. Bursluluk Sınavı ile ilgili görüşlerini dile getiren aldığımız kurucu temsilcisi Mehmet Postallı, “Her çocuk bir İnci’ dir felsefesiyle çıktığımız bu yolda İnci Koleji olarak kendi eğitim seviyemize uygun öğrencileri tespit ediyoruz. BirİNCİ’LİK sınavında da başarı gösteren öğrencilere öğrencinin sınavdaki başarısına göre yüzde 30 ile yüzde 100 arasında eğitim bursu sağlıyoruz. 15-16 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz BirİNCİ’lik bursluluk sınavımıza tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz” dedi.

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