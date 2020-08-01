YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. (Özel) Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

(Özel) Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Denizli’de telef olan ineğin ardından feryadı ile Türkiye’nin gündeminde yer alan Sabiha Özel’e birçok kurum ve hayırseverin desteği ile inek ve buzağı alındı.

Denizli’de telef olan ineğin ardından feryadı ile Türkiye’nin gündeminde yer alan Sabiha Özel’e birçok kurum ve hayırseverin desteği ile inek ve buzağı alındı. 71 yaşındaki Sabiha Özel, hayvanları ile mutlu bir Kurban Bayramı geçiriyor.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi’nde yaşayan Sabiha Özel’in otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadının çocuğu gibi sevdiği ineği telef olunca feryat edip, gözyaşlarına boğulması fotoğraflara yansıdı. Özel’in gözyaşlarını gören birçok kurum ve hayırsever harekete geçerek yaşlı kadına 6 inek aldı. Olayın ardından tek odalı evinde mutlu bir yaşam süren Özel, hayvanları ile mutlu bir bayram geçiriyor. Sabiha Özel, bayramda çocuğu gibi sevdiği inek ve buzağılarıyla vakit geçiriyor.

İnekleri çocukları gibi seviyor
İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber ile Türkiye gündemine oturan Sabiha Özel, “Bir tanesini sattım. Yem ve saman için harçlığım yok. Yem ve saman almak için bir tanesini sattım. Ara sıra canım sıkıldığı için dağlara gidiyorum. 3 tane burada var, 2 tane de buzağı ve 2 tane yavru var. Toplam 7 tane hayvanım var. Herkes evladını sevmez mi? Sever. Günün nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Hayal gibi. Dağa gittiğim zaman sıcakta hasta oluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Camide İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşıma adli işlem başlatıldı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Denizli Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
06:00
Öğle
13:15
İkindi
17:04
Akşam
20:20
Yatsı
21:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.