YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. (Özel) Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı

(Özel) Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün silindir operatörlüğü ustalara taş çıkarttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:31 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi ekipleri asfalt, bordür ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçenin her köşesinde gece gündüz sürdürüyor.

Sancaktepe Belediyesi ekipleri asfalt, bordür ve çevre düzenleme çalışmalarını ilçenin her köşesinde gece gündüz sürdürüyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise çalışmalar sırasında silindirin başına geçerek operatörlük yaptı. Başkan Döğücü’nün silindir operatörlüğü vatandaştan tam not aldı
Sancaktepe Belediyesi pandemi döneminde korona virüsüne karşılık çalışmalarının yanı sıra ilçede bulunan tüm mahallelerde hummalı bir çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin tüm mahallerinde vatandaşlardan gelen talep üzerine belirlenen periyotlar dahilinde asfalt bordür yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise çalışma alanlarını denetleme sırasında silindirin başına geçerek operatörlük yaptı. Başkan Döğücü’nün asfalt çalışmasına katılarak silindir kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Döğücü’nün operatörlüğü ustalara taş çıkarttı.
Sosyal medya üzerinden görüntüleri yayınlayan Başkan Döğücü, “Merdane de kullanırız, silindir de” diye paylaşımda bulundu.
Öte yandan, Sancaktepe Belediyesi ekipleri yolların arasına bordür dizerek asafalt çalışmalarını gerçekleştirerek ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.