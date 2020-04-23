(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında bandolu 23 Nisan kutlaması

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar için Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu sokaklara taşıdı.

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu sokaklarında yaşattı. Kutlamalar çerçevesinde şehir içi gezi treniyle bando eşliğinde müzik ziyafetinin Gölbaşı sokaklarına taşındığı günde gösteriler Karşıyaka Mahallesi’nde başlayarak Gaziosmanpaşa, Şafak, Eymir, Seymenler, Bahçelievler Mahallesi’nde devam etti. Program süresince profesyonel sunucu eşliğinde beş kişiden oluşan Maskot Bando, tüm mahallerde çocuk şarkılarını seslendirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret ettiği Gölbaşı Çocukevleri Sitesi Müdürülüğü’nde bulunan çocuklara Türk bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladı.

