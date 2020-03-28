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Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan "Evde kal" çağrısı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan "Evde kal" çağrısı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.

Ali Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kendisinin de evden çıkmadığını, vatandaşların da sağlıkları için dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında antrenmanlarını evde yaptığını belirten şampiyon sporcu, herkesin sağlığı için tüm tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

Milli sporcunun antrenörü Musa Davulcu ise Ali Topaloğlu'nun bu zor dönemi evinde ailesiyle geçirdiğini dile getirerek, "Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun." ifadelerini kullandı.

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