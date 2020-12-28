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(Özel) Türkiye’nin en büyük iki feribotu 2020’de 500 bin ton yük taşıdı

BİTLİS HABERLERİ  | 28.12.2020 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Türkiye’nin en büyük iki feribotu, pandemi sürecine rağmen bir önceki yıla oranla 2,5 kat daha fazla yük taşımacılığı gerçekleştirdi.Van Gölü Feribot Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Türkiye’nin en büyük iki feribotu olan Sultan Alpaslan ve İdris-i Bitlis feribotları, 2020 yılında taşıdıkları yük kapasitesi ile büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Türkiye’nin en büyük iki feribotu, pandemi sürecine rağmen bir önceki yıla oranla 2,5 kat daha fazla yük taşımacılığı gerçekleştirdi.
Van Gölü Feribot Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Türkiye’nin en büyük iki feribotu olan Sultan Alpaslan ve İdris-i Bitlis feribotları, 2020 yılında taşıdıkları yük kapasitesi ile büyük bir başarıya imza attı. Korona virüs nedeniyle birçok alanda faaliyetler durma noktasına gelirken, pandemiye rağmen gerekli önlemleri alarak 24 saat çalışma esasına göre çalışma yürüten Türkiye’nin en büyük iki feribotu Sultan Alpaslan ve İdris-i Bitlis feribotları, bu yılın toplamında 500 bin ton yük taşıdı. Geçen yılın toplamında 200 bin ton yük taşıyan iki feribotun 2020 yılında ise bir önceki yılın 2,5 kat fazlası yük taşımış oldu.
Her biri 4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olan 135,66 metre boyundaki feribotların ayrıca 350 yolcu ve 50 adet vagon taşıma kapasitesi bulunuyor. Van Gölü üzerinde yüzde 100 yerli ana makine ile çalışan feribotlar, Tatvan

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