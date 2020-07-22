Özel Vakıf Okulları başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor

Liselere Geçiş Sınavlarının (LGS) açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin meraklı bekleyişleri de sona erdi. Açıklanan sonuçların ardından Atatürk Üniversitesi Vakıf Özel Okulları, Erzurum 1.’si çıkarma başarısı göstererek en başarılı okullar arasındaki yerini aldı.

Sınava giren öğrencilerin 3’de 2’sinin Fen Liselerini kazanma hakkı elde ettiğini ifade eden Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, 8. sınıflara yönelik ağustos ayında başlatılan yoğun akademik eğitimin karşılığını almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” Parolasıyla Yola Çıktık

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, koordineli bir şekilde hareket ederek koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak ara verilen eğitim öğretim sürecine 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital platformlar ile devam etmeye başlamıştı. Kampüs Müdürü Erdal Karagülle, pandemi süreci boyunca tüm kademelerde online dersler ile yıllık müfredata ara vermeden devam ettiklerini, alınan başarılı sonuçların da bu süreçte yapılan çalışmaların karşılığı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Müdür Karagülle: “Ülkemiz genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, pandemi sürecinde online dersler ve denemelerle öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. “Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek” parolasıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin ve velilerimizin en büyük destekçisi olduk. Bu süreçte sadece kendi öğrencilerimize değil, yüklediğimiz ders videoları ile tüm Türkiye’ye hizmet etmenin gururunu yaşadık. Emeklerimizin karşılığını her üç öğrencimizden ikisinin Fen Liselerine kayıt yapma hakkını elde ederek aldık. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu nitelikli okullara girmeye hak kazandı. Bu sürecin asıl mimarı olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “21. Yüzyıl Becerileri Kazanıyorlar”

Öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının, öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donattığını ve bunun da geri dönüşlerini başarılı sonuçlarla aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini geliştirerek yeteneklerini hayata geçirme şansı elde eden Özel Vakıf Okulu öğrencilerinin bilim, teknoloji ve sanatta dünyadaki gelişmeleri takip edip bilimin getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye kolaylıkla uyum sağladıklarını söyledi.

“Özel Vakıf Okulları Marka Haline Geldi”

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınan sonuçların kendilerini oldukça mutlu ettiğini ve gurur verdiğini aktaran Rektör Çomaklı, ortaöğretimde marka haline gelen Özel Vakıf Okulları öğrencilerinin; girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerileri gelişmiş bireyler olarak, Türkiye’de ve uluslararası platformlarda eğitimde başarı hikâyeleri yazmayı sürdüreceklerini vurgulayarak akademik birikimi ile güçlü bir ekol olan Atatürk Üniversitesinin tecrübesini eğitimdeki derin birikimiyle birleştiren Özel Vakıf Okullarının, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcilerini yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.



