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(Özel) Yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor

VAN HABERLERİ  | 31.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

Van’da Urartular döneminden kalma Turna (Keşiş Gölü), doğal güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.Van’a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor.

Van’da Urartular döneminden kalma Turna (Keşiş Gölü), doğal güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Van’a 30 kilometre mesafede, Gürpınar sınırları içinde Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor. Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini adeta büyüleyen Keşiş Gölü ve çevresi, özellikle göçerlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Denizden yüksekliği 2 bin 550 metre, alanı yağışlara bağlı olarak 4-7 kilometrekare olan gölde 20 milyon m3 su depolanabiliyor ve su toplama havzası 100 kilometrekare. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Keşiş Gölü, korna virüs salgını nedeniyle bu yıl sessiz kalırken, bazı vatandaşlar hafta içi bölgeye giderek yörede yetişen "dağ nanesi", "çiriş", "kekik" ile peynirde kullanılan "sirmo" gibi bitkileri topluyor.

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