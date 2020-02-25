YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras’ı ziyaret etti

Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras’ı ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 25.02.2020 18:17 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. bünyesindeki Binnaz Karakaya Spor Tesisleri’nde haftada üç gün antrenman yapan özel sporcular, Başkan Aras’a çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Bazı veliler ile yüzme antrenörü Yelda Tuğba Gür’ün de hazır bulunduğu ziyarette, bazı taleplerini de dile getiren minikler, Başkan’dan forma ve eşofman ile kurs için bir servis talep ettiler.
Bodrum Belediyesi’nin özellikle özel çocukların spor eğitimine yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Başkan Aras, “Sporun her branşına yatırım yapmak ve çocuklarımızı sporla buluşturmak Belediye olarak bizim önceliklerimiz arasında. Özel çocuklarımıza yönelik kurslarımız yaz-kış devam ediyor. Hem suyun iyileştirici gücünden yararlanıyorlar, hem de sosyal yaşama katılabiliyorlar. Belediyemizin bu imkanlarını daha da geliştirmek ve sporcularımıza her anlamda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün sizlerin şampiyona heyecanına ortak olmaktan çok mutluyum. Güzel derecelerle Bodrum’a dönmenizi diliyorum” dedi.
Bodrum’un sadece turizm değil aynı zamanda bir spor kenti de olması gerektiğini belirten Başkan Aras, “Her şeyimiz var. İklimimiz, dört mevsim güneşimiz ve tertemiz denizimiz, sporcularımızın hizmetinde. Bodrum yakın zamanda dünyanın her ülkesinden spor kulüplerinin kamp için tercih ettiği bir merkez olsun istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.
Minikler, ziyaretin ardından Başkan Aras’la bir hatıra fotoğrafı çektirerek, şampiyonada kazanacakları kupa ve madalyalarla kendisini yeniden ziyaret edecekleri sözünü vererek Belediye’den ayrıldılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Başkan Öz ziyaretlerine devam ediyor, çalışmaları yerinde inceliyor

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Muğla Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:37
Öğle
13:25
İkindi
16:32
Akşam
19:02
Yatsı
20:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Aktar Eczanesi
Merkez
Aktar Eczanesi
Merkez
Daş Eczanesi
Merkez
Daş Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Zeytinyağı hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Zeytinyağı hırsızı polisin dikkati sayesinde yakalandı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.