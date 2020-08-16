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  4. (Özel)Aşkın simgesi olan ’Kız kayası’ görenleri şaşırtıyor

(Özel)Aşkın simgesi olan ’Kız kayası’ görenleri şaşırtıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Akören köyünde bulunan ve ’’Kız kayası’’ olarak isimlendirilen doğal kaya oluşumları western filmlerinden fırlamış görüntüsü ile ilgi çekiyor.Kayseri’ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve Pınarbaşı ilçesine bağlı Akören köyünde bulunan kayalıklar dikkat çekiyor.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Akören köyünde bulunan ve ’’Kız kayası’’ olarak isimlendirilen doğal kaya oluşumları western filmlerinden fırlamış görüntüsü ile ilgi çekiyor.
Kayseri’ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve Pınarbaşı ilçesine bağlı Akören köyünde bulunan kayalıklar dikkat çekiyor. Çevre köylerde yaşayanların ’’Kız kayası’’ olarak isimlendirdiği doğal oluşum, görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda olan ve bakıldığında bir kadını anımsatan kaya çevre oluşumları ile birlikte western filmlerden çıkmış gibi duruyor. Kayanın taş kesilen bir insan olduğuna dair hikayeler uzun yıllardır anlatılırken, yaklaşık 2 kilometre ötesinde bulunan farklı bir kaya ise ’’Erkek kayası’’ olarak isimlendiriliyor. Nesillerdir anlatılan hikayeye göre sevipte kavuşamayan iki sevgilinin kendi istekleri ile taş kesildiği ve o günden sonra karşılıklı iki tepeden birbirlerine baktıklarına inanılıyor.
Köy halkı, kayaların büyük ilgi gördüğünü söylerken, yetkililerinde bu kayaların turizme kazandırılması için çalışma yapabileceklerini dile getiriyor.

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