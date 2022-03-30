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Özelleştirme ihalesinde Ankara'daki 1 taşınmaza 99,8 milyon liralık teklif geldi

30.03.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özelleştirme ihalesinde Ankara'daki 1 taşınmaza 99,8 milyon liralık teklif geldi

Ankara'daki 1 taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde 99,8 milyon liralık teklif yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya İlçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 3 bin 234,85 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 99,8 milyon lirayla VBN Grup Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

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