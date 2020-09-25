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Özer’den 19 personele teşekkür belgesi

ADANA HABERLERİ  | 25.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürü Nevzat Özer, Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görevli 19 personele teşekkür belgesi verdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürü Nevzat Özer, Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan çocuklarla ve personelle bir araya geldi.İl Müdürü Özer, Covid 19 virüsü salgınında çalışan personele moral amaçlı teşekkür belgesi dağıtırken yaptığı konuşmada, “Korona virüs salgını ile mücadelede göstermiş olduğunuz görev şuurunuz, şefkat ve merhametiniz gücümüz oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürü Nevzat Özer, Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görevli 19 personele teşekkür belgesi verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürü Nevzat Özer, Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kalan çocuklarla ve personelle bir araya geldi.
İl Müdürü Özer, Covid 19 virüsü salgınında çalışan personele moral amaçlı teşekkür belgesi dağıtırken yaptığı konuşmada, “Korona virüs salgını ile mücadelede göstermiş olduğunuz görev şuurunuz, şefkat ve merhametiniz gücümüz oldu. Biz hep birlikte kuvvetliyiz, gayretiniz ve özveriniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.
Karaisalı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yakup Alçı da, “Hizmet verdiğimiz alan meşakkatlidir. Engelli bireylerimize yapılan hizmet kutsal bir vazifedir. Tüm personelimiz bu şiar ile çalışmaktadır. Sayın İl Müdürümüze ziyaretinden ve verdikleri belgelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu ziyaret ve belgeler personelimiz için yüksek moral olmuştur” diye konuştu.

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