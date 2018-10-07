Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Jose Sosa, 43. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 67. dakikada Filip Novak ile geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 77. dakikada Seleznyov penaltıdan kaydetti. Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bordo-mavili formayla ilk golünü frikikten kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 13 yaparken, 5. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 5 puanla 17. sırada kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek, Akhisarspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Rodallega'nın şutu defanstan döndü.

22. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Sosa, kaleci Fatih’i de geçtikten sonra şutunu çekti ancak savunma meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada ceza sahası içinde Rodallega’nın düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlığı kaleci Fatih’in sağından ağlara gönderdi. 0-2

İkinci yarı 47. dakikada ceza sahası dışında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, şutunu attı, kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna uzanarak golü önledi.

61. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, şutunu attı. Kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Josue'nin attığı sert şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtardı.

67. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

76. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest atışta top baraja çarparak, kornere çıktı. Pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı kararı verdi. Atış için topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

87. dakikada Dany'nin kısa düşen geri pasında topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Mustafa Yumlu (Dk. 31 Dany), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş (Dk. 74 Onur Ayık), Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa, Josue, Güray Vural, Manu (Dk. 46 Seleznov)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Hasan Batuhan), Amiri (Dk. 66 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 72 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 35 Sosa, Dk. 43 Burak Yılmaz (penaltıdan), Dk. 67 Novak (Trabzonspor), Dk. 77 Seleznov (penaltıdan) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk 39 Toure, Dk. 77 Burak Yılmaz, Dk. 80 Pereira (Trabzonspor), Dk. 66 Dany (Akhisarspor) MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.