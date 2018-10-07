SPOR

Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta müthiş bir geri dönüşe imza atarak Kasımpaşa'yı yenen Trabzonspor, Akhisarspor karşısında da iyi gidişatını sürdürdü ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, böylece üst üste 2. maçında 3 puan kazanmayı başardı.

Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Jose Sosa, 43. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 67. dakikada Filip Novak ile geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 77. dakikada Seleznyov penaltıdan kaydetti.

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, bordo-mavili formayla ilk golünü frikikten kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 13 yaparken, 5. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 5 puanla 17. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek, Akhisarspor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Rodallega'nın şutu defanstan döndü.
22. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Sosa, kaleci Fatih’i de geçtikten sonra şutunu çekti ancak savunma meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 0-1
42. dakikada ceza sahası içinde Rodallega’nın düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlığı kaleci Fatih’in sağından ağlara gönderdi. 0-2

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası dışında sol çapraz pozisyonda topla buluşan Josue, şutunu attı, kaleci Onur Recep Kıvrak, soluna uzanarak golü önledi.
61. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, şutunu attı. Kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
65. dakikada Akhisarspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Josue'nin attığı sert şutu kaleci Onur Kıvrak, kurtardı.
67. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Pereira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Novak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
76. dakikada Akhisarspor'un golü geldi. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest atışta top baraja çarparak, kornere çıktı. Pozisyon için Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Halil Umut Meler, Burak Yılmaz'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, penaltı kararı verdi. Atış için topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
87. dakikada Dany'nin kısa düşen geri pasında topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Burak'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

Müsabaka, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Mustafa Yumlu (Dk. 31 Dany), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş (Dk. 74 Onur Ayık), Sissoko, Aykut Çeviker, Barbosa, Josue, Güray Vural, Manu (Dk. 46 Seleznov)
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 Hasan Batuhan), Amiri (Dk. 66 Olcay Şahan), Rodallega (Dk. 72 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 35 Sosa, Dk. 43 Burak Yılmaz (penaltıdan), Dk. 67 Novak (Trabzonspor), Dk. 77 Seleznov (penaltıdan) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk 39 Toure, Dk. 77 Burak Yılmaz, Dk. 80 Pereira (Trabzonspor), Dk. 66 Dany (Akhisarspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.

Ünal Karaman, Akhisar'a gelmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.

2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.

Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

PARTNERİstanbullular haftasonu oraya kaçıyorİstanbullular haftasonu oraya kaçıyor
Fenerbahçe 0 - 0 Medipol BaşakşehirFenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle: Feber zorlu dönemeçte! (Beinsports ve alternatif kanallar) Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle: Feber zorlu dönemeçte! (Beinsports ve alternatif kanallar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor akhisarspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Ali Koç, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe hakkında konuştu

Ali Koç, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe hakkında konuştu

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

Conor McGregor'u yenen Khabib Nurmagomedov'un Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı

Conor McGregor'u yenen Khabib Nurmagomedov'un Galatasaraylı olduğu ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Diğer Haberler
Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

Akhisarspor 1 - 3 Trabzonspor

Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe 0 - 0 Medipol Başakşehir

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle: Feber zorlu dönemeçte! (Beinsports ve alternatif kanallar)

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle: Feber zorlu dönemeçte! (Beinsports ve alternatif kanallar)

Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor

Yeni Malatyaspor 4-4 Sivasspor

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

Antalyaspor 0 - 1 Galatasaray

Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü

Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.