ÖZET | Alanyaspor - Galatasaray: 4-1

Süper Lig'de Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maç 4-1'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

3' Onur Bulut'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

4' Juanfran'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

13' Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda Okan Kocuk üzerine gelse de topu zorlukla çelmeyi başardı. Yunan oyuncunun şutu çok sertti.

14' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Salih Uçan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Ceyhun Gülselam'dan seken topu önünde bulan Papiss Cisse yakın mesafeden vuruşunu yapıyor. Okan Koçuk topu kornere çelmeyi başarıyor.

20' Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Emre Akbaba bekletmeden vurdu, top az farkla dışarıya gitti.

26' Maçta su molası verildi.

31' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Marafona tek yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

36' Emre Akbaba ve Caulker arasında Alanyaspor ceza alanının, Galatasaray hücum yönüne göre sol çaprazındaki bölümde tam çizgi üzerinde bir ikili mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda Emre Akbaba yerde kaldı ancak Mete Kalkavan pozisyona 'Devam' dedi. Daha sonra VAR kontrolü de yapıldı ve karar yine değişmedi.