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ÖZET | Alanyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.03.2020 19:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor sahasında Gaziantep'i Steven Caulker'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

ÖZET | Alanyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 1-0 (Süper Lig)

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor-Gaziantep FK mücadelesi oynandı.

Alanyaspor sahasındaki mücadeleyi 42. dakikada Steven Caulker'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 32 puanda kaldı.

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