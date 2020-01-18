ÖZET | Alanyaspor - Kayserispor maç sonucu: 5-1

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda ise Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 88. dakikada Pedro Henrique attı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PAPISS CISSE, SON 3 MAÇINDA 4. GOLÜNÜ ATTI

Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, Kayserispor ağlarını da sarsarak son 3 maçında 4. kez gol sevinci yaşadı. Senegalli santrfor, Süper Lig'de ise bu sezon 13. golünü kaydetmiş oldu.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ