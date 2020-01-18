ÖZET | Alanyaspor - Kayserispor maç sonucu: 5-1

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda ise Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 88. dakikada Pedro Henrique attı.
Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, Kayserispor ağlarını da sarsarak son 3 maçında 4. kez gol sevinci yaşadı. Senegalli santrfor, Süper Lig'de ise bu sezon 13. golünü kaydetmiş oldu.
dakikada sol kanattan çizgeye inen Bakasetas, topu ceza sahası içine ortaladı. Campos'un bekletmeden vuruşunda kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kurtardı.
dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cisse'nin pasıyla sağdan hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasında, Kayserispor savunmasından seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topa Siopis sert bir vuruş yaparken, Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
dakikada Campos'un uzun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Junior Fernandes, içeriye doğru hareket ederek şutunu çekti. Savunmanın müdahale etemediği top, kaleci İsmail Çipe'nin sağından kaleye gitti: 4-0.
90+2. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes, kendisinin 2. takımının ise 5. golüne imza attı. Junior Fernandes, Kayserispor defansına yaptığı baskıda topu kaptı ve ardından plase bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-1.
Karşılama Aytemiz Alanyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano (Dk. 68 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk.78 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas (Dk. 68 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Campos, Cisse
Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş (Dk. 65 Campanharo), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 65 Henrique), Rienstra, Kvrzic, Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Emre Demir), Situm, Mesanovic
Goller: Dk. 38 Tzavellas, Dk. 59 Bakasetas, Dk. 62 Cisse, Dk. 84 ve 90+2 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 45+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 45 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 55 Djedje (Hes Kablo Kayserispor)
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