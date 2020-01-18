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  4. ÖZET | Alanyaspor - Kayserispor maç sonucu: 5-1

ÖZET | Alanyaspor - Kayserispor maç sonucu: 5-1

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 18.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Alanyaspor, konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti ve ikinci yarıya galibiyetle başladı. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Alanyaspor - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Georgios Tzavellas, 59. dakikada Anastasios Bakasetas, 62. dakikada Papiss Cisse, 84. ve 90+1. dakikalarda ise Junior Fernandes kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 88. dakikada Pedro Henrique attı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PAPISS CISSE, SON 3 MAÇINDA 4. GOLÜNÜ ATTI

Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse, Kayserispor ağlarını da sarsarak son 3 maçında 4. kez gol sevinci yaşadı. Senegalli santrfor, Süper Lig'de ise bu sezon 13. golünü kaydetmiş oldu.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol kanattan çizgeye inen Bakasetas, topu ceza sahası içine ortaladı. Campos'un bekletmeden vuruşunda kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kurtardı.

  2. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cisse'nin pasıyla sağdan hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasında, Kayserispor savunmasından seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

  • dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topa Siopis sert bir vuruş yaparken, Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

  • dakikada Campos'un uzun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Junior Fernandes, içeriye doğru hareket ederek şutunu çekti. Savunmanın müdahale etemediği top, kaleci İsmail Çipe'nin sağından kaleye gitti: 4-0.

  • dakikada sol kanattan Emre Demir 'in kullandığı kornerde, Kayserisporlu futbolcu Mert Kula kafayla topu içeri çevirdi. Henrique, önüne düşen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

    • 90+2. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes, kendisinin 2. takımının ise 5. golüne imza attı. Junior Fernandes, Kayserispor defansına yaptığı baskıda topu kaptı ve ardından plase bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-1.

    Karşılama Aytemiz Alanyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Bahçeşehir Okulları

    Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano (Dk. 68 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk.78 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas (Dk. 68 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Campos, Cisse

    Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş (Dk. 65 Campanharo), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 65 Henrique), Rienstra, Kvrzic, Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Emre Demir), Situm, Mesanovic

    Goller: Dk. 38 Tzavellas, Dk. 59 Bakasetas, Dk. 62 Cisse, Dk. 84 ve 90+2 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

    Kırmızı kart: Dk. 45+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

    Sarı kart: Dk. 45 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 55 Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

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