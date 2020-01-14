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  4. ÖZET | Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 88-68

ÖZET | Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 88-68

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:18 | Son Güncelleme

THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes evinde AX Armani Exchange Milan'ı konuk etti. Anadolu Efes rakibi karşında zorlanmadan sonuca gitti. Efes, Milan'ı 88-68 mağlup ett. Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 88-68

THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla 88-68 yendi. Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Simon ve Anderson'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Singleton'un 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (12-5) yükseltti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve ilk çeyreği lacivert-beyazlılar 16-15 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Singleton'un basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, Larkin'in 12. dakikadaki dış atışıyla farkı 5 sayıya yükseltti: 24-19. Anadolu Efes, Singleton'un çok iyi bir performans ortaya koyduğu çeyrekte 26 sayı kaydetti ve soyunma odasına 42-33 önde gitti.

İkinci yarıya Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-35. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 88-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 23 sayı kaydeden Larkin oldu.

ANADOLU EFES - AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN MAÇ DETAYLARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim

AX Armani Exchange Milan: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns

  1. Periyot: 16-15

Devre: 42-33

  1. Periyot: 65-49

Beş faulle çıkan: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)

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THY Euroleague anadolu efes AX Armani Exchange Milan maç sonucu maç özeti özet izle Shane Larkin

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