ÖZET | Antalyaspor 0-0 Konyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Antalyaspor - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
3 puana çok ihtiyaç duyan iki takımın maçı golsüz sona ererken, Konyaspor'un 45. dakikada Rogeri Thuram ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İki takım arasındaki son 8 lig maçının 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.
Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.
dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Leschuk (Dk. 64 Amilton), Mukairu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado), Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak), Thuram (Dk. 85 Bajic)
Sarı kartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Charles (Antalyaspor)
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