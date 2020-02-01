ÖZET | Antalyaspor 0-0 Konyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Antalyaspor - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

3 puana çok ihtiyaç duyan iki takımın maçı golsüz sona ererken, Konyaspor'un 45. dakikada Rogeri Thuram ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İki takım arasındaki son 8 lig maçının 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada Fredy'nin uzun topunda defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Sinan Gümüş, topa kafayla vurmak istedi. Bu sırada öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, topu çift yumrukla uzaklaştırdı. dakikada Miya'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciyi de aşan topla arka direkte buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Boşta kalan topu Konyasporlu oyuncular uzaklaştırdı. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jonsson'un ön direkten penaltı noktasına sektirdiği topa iyi yükselen Anicic kafayla vurdu. Kaleciyi aşan meşin yuvarlağı Antalyasporlu Bünyamin Balcı, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasında topla buluşan Chico’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kontrol etti. dakikada Guilherme’nin köşe vuruşunda Volkan Fındıklı’nın kafası üstten auta gitti.

90+2. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Süleyman Özay

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Fredy, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Charles), Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Leschuk (Dk. 64 Amilton), Mukairu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Anicic, Guilherme, Shengelia (Dk. 74 Hurtado), Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya (Dk. 55 Robert Mak), Thuram (Dk. 85 Bajic)

Sarı kartlar: Dk. 70 Bünyamin Balcı, Dk. 73 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Charles (Antalyaspor)

