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ÖZET | Antalyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1-0

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 16.03.2020 22:14 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor karşılaştı. Antalyaspor mücadelenin son anlarından bulduğu golle Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Antalyaspor Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Antalyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan mücadelenin ikinci yarıda bulduğu golle Antalyaspor, Sivasspor'u yenerek kritik bir galibiyet kazandı. Antalyaspor Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

Sivasspor'da Marcelo Goiano 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan Sivasspor bu ünvanını da yitirdi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 30 puana yükselirken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Sivasspor şampiyonluk yolunda yara alarak 49 puanda kaldı ve 3 hafta sonra yenildi.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı dışından sert şutu yan kale direğine çarparak auta çıktı.
  2. dakikada Kudrıashov’un sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Podolski, kaleye göndermek istedi. Podolski, defans oyuncusu Fatih Aksoy’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.
  3. dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin’in şutu defans oyuncusuna da çarparak az farkla üstten kornere gitti.
  4. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

  5. dakikada Kudrıashov’un ara pasında altı pas içinde topla buluşan Sinan’ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

  • dakikada Amilton’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan’ın defans oyuncusunu geçtikten sonraki sert şutu az farkla üstten auta gitti.
  • dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.
  • dakikada Mert Haklan Yandaş’ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare’nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
  • dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ kanattan arka direğe ortasında gelişine De Souza vurdu. Bu futbolcunun sert şutu kalecide kaldı.
  • dakikada Hakan Özmert’in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski’nin sert şutunu kaleci kurtardı.
  • dakikada Hakan Özmert’in ortasında Sivasporlu defans oyuncularının uzaklaştırdığı topu Kudrıashov, kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Veysel Sarı, ayağının içiyle kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
  • dakikada Goiano, Kudrıashov’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
    90+2. dakikada Amilton’un uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy’in şutunu Samassa ayaklarıyla çıkardı.

    • ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Antalya

    Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin

    Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudriashov, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski (Dk. 90+4 Ndinga), Sinan Gümüş (Dk. 87 Doğukan Sinik), Jahovic

    Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Goiano, Fatih Aksoy (Dk. 55 Claudemir), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin (Dk. 74 Kone), Yatabare

    Gol: Dk. 81 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

    Kırmızı kart: Dk. 85 Goiano (Demir Grup Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 60 Caner Osmanpaşa, Dk. 63 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Lukas Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)


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