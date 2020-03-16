ÖZET | Antalyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Antalyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan mücadelenin ikinci yarıda bulduğu golle Antalyaspor, Sivasspor'u yenerek kritik bir galibiyet kazandı. Antalyaspor Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti.

Sivasspor'da Marcelo Goiano 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan Sivasspor bu ünvanını da yitirdi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 30 puana yükselirken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Sivasspor şampiyonluk yolunda yara alarak 49 puanda kaldı ve 3 hafta sonra yenildi.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ