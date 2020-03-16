ÖZET | Antalyaspor - Sivasspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Antalyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan mücadelenin ikinci yarıda bulduğu golle Antalyaspor, Sivasspor'u yenerek kritik bir galibiyet kazandı. Antalyaspor Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Antalya Stadyumu'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı kaydetti.
Sivasspor'da Marcelo Goiano 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol atan Sivasspor bu ünvanını da yitirdi.
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 30 puana yükselirken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Sivasspor şampiyonluk yolunda yara alarak 49 puanda kaldı ve 3 hafta sonra yenildi.
Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
dakikada Kudrıashov’un ara pasında altı pas içinde topla buluşan Sinan’ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Celustka, Kudriashov, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski (Dk. 90+4 Ndinga), Sinan Gümüş (Dk. 87 Doğukan Sinik), Jahovic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Goiano, Fatih Aksoy (Dk. 55 Claudemir), Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin (Dk. 74 Kone), Yatabare
Gol: Dk. 81 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Goiano (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Caner Osmanpaşa, Dk. 63 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Lukas Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
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