ÖZET | Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

Beşiktaş'ta yedekler arasında ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby bulundu.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida ve Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig 'in 25. haftasında Beşiktaş , Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışının biraz dışında kalan Beşiktaş Sergen Yalçın ile yakalıdığı ivmeyi Ankaragücü galibiyeti ile perçinledi. Siyah beyazlılar, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

STAT BAYRAKLARLA DONATILDI

Vodafone Park'ın çatı kısmında büyük boyutta Türk bayrakları asıldı. Çatılarda 8 adet Türk bayrağı bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da tribüne "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart astı. Taraftarlar ayrıca tribünlerde büyük boyutta Türk bayrağı açtı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya "Eşitsizliğe Karşı Defanstayız" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından ise "Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız." paylaşımı yapıldı.

TRİBÜNDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Vodafone Park tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Karşılaşmayı 25 bine yakın taraftar izledi.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ