SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. ÖZET | Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

ÖZET | Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.03.2020 21:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Beşiktaş, bu çıkışı Ankaragücü karşısında da sürdürmeye devam etti. Kara Kartal Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golü ile Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zirve yarışının biraz dışında kalan Beşiktaş Sergen Yalçın ile yakalıdığı ivmeyi Ankaragücü galibiyeti ile perçinledi. Siyah beyazlılar, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan ve 88. dakikada Adem Ljalic kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısı 90+2'de İlhan Parlak'dan geldi.

Bu galibyetle Beşiktaş puanını 43'e çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

LENS SAĞ BEKTE

Teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte kullandığı Jeremain Lens'i MKE Ankaragücü karşısında aynı şekilde kullandı.

Orta sahanın sağında ise Tyler Boyd görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida ve Caner Erkin ilk 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ta yedekler arasında ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby bulundu.

STAT BAYRAKLARLA DONATILDI

Vodafone Park'ın çatı kısmında büyük boyutta Türk bayrakları asıldı. Çatılarda 8 adet Türk bayrağı bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da tribüne "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart astı. Taraftarlar ayrıca tribünlerde büyük boyutta Türk bayrağı açtı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya "Eşitsizliğe Karşı Defanstayız" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabından ise "Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız." paylaşımı yapıldı.

TRİBÜNDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Vodafone Park tribünlerde yer yer boşluklar oldu. Karşılaşmayı 25 bine yakın taraftar izledi.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

  • dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

  • dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

    • Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

    Stat: Vodafone Park

    Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

    Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

    MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill

    Gol: Dk. 6 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Beşiktaş)

    Sarı kartlar: Dk. 21 Sergen Yalçın (teknik direktör), Dk. 41 Lens (Beşiktaş), Dk. 21 Orgill, Dk. 37 Lukasik, Dk.38 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)


    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
    Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattıBeşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattı
    En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
    1/
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Beşiktaş ankaragücü beşiktaş ankaragücü beşiktaş ankaragücü maç özeti maç özeti özet izle maç sonucu süper lig Futbol

    En Çok Okunan Haberler

    'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

    'İstanbul'da koronavirüs vakası görüldü' iddiası! Bakanlık'tan uyarı

    Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

    Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

    Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

    Fenerbahçe'den flaş Abdullah Avcı açıklaması

    Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattı

    Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattı

    Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

    Başakşehir'in Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

    Valbuena imzayı attı

    Valbuena imzayı attı

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

    Sergen Yalçın yeni transferi geri gönderdi

    Sergen Yalçın yeni transferi geri gönderdi

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

    Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

    Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

    En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

    En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Beşiktaş - Ankaragücü maç sonucu: 2-1

    Beşiktaş 3 puanı, Burak Yılmaz ile kazandı

    Beşiktaş - Ankagücü maçında penaltı tartışması

    Beşiktaş - Ankagücü maçında penaltı tartışması

    CANLI İZLE | Beşiktaş Ankaragücü canlı izle | BJK A.Gücü maçı izle | bein sports | jest yayın

    Beşiktaş - Ankaragücü | CANLI

    Beşiktaş'ta büyük şok! Douglas sezonu kapattı

    Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim sezonu kapattı

    Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar

    Şike teklifini ilk kez açıkladı

    Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı

    Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.