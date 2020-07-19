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ÖZET | Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2020 22:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonun son derbisi Vodafone Park'ta oynandı. Avrupa kupalarına katılmak yolunda büyük bir önem arz eden bu kritik derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, 3 puan için kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-0'lık skorla sonuçlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşma 2-0'lık skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

Karşılaşmanın 9. dakikasında Atiba'nın kendi ceza sahası önünde hata yapması sonucu topu kapan Deniz Türüç'ün köşeye doğru vurduğu şutu Ersin çeldi, dönen topu Gökhan Gönül kornere attı.

18.dakikada Beşiktaş sol kanatta Atiba'nın yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Caner Erkin'n cea sahasına ortasında Vida'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

KRİTİK KURTARIŞ!

19.dakikada Fenerbahçe Beşiktaş kalesine tehlikeli geldi. Önce Emre Belözoğlu'nun şutunu kurtaran genç kaleci Ersin, daha sonra Muriç'in vuruşunu önledi.

KIRMIZI KART!

25.dakikada Fenerbahçe'de Vida'ya sert bir faul yapan Muriç sarı kart gördü.Daha sonra VAR'a giden karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Muriç'e kırmızı kart gösterdi!

27.dakikada Beşiktaş'ta ise Hasan Ali'ye faul yapan Lens sarı kart gördü ve haftaya oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

33.dakikada Fenerbahçe bir kezdaha gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutu savunmadan sekti ve Emre Belözoğlu'Nun önünde kaldı. Emre'nin şutu üstten auta gitti.

39.dakikada savunmadan atağa çıkan Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım, Ferdi'nin pasında ceza sahası önünde topla buluştu. Hasan Ali'nin sert şutunu Ersin kornere çeldi.

İLK YARI SONA ERDİ

İkinci yarı başladı.

56.dakikada kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Altay kurtardı.

57'de Beşiktaş'ta Boateng'in yerine Diaby oyuna girdi.

GOL!

63.dakikada Beşiktaş'ta Vida savunmadan topla beraber ceza sahasına hareket etti ve Diaby'ye pasını verdi. Diaby'nin sol kanada pasında Boyd'un ortasında Vida topu filelere gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

67.dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine Garry Rodrigues girdi. Beşiktaş'ta ise sakatlanan Lens'in yerine Necip oyuna girdi.

İKİNCİ GOL!

69.dakikada Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Caner'İn ortasında Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş, derbide farkı ikiye çıkardı.

74.dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues çalımlarla ceza sahasına kadar geldi ve vuruşunu yaptı ancak Beşiktaş'ta günün başarılı isimlerinden Ersin topu kornere çeldi.

  1. dakikada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Baraja çarpan top auta çıktı ve Beşiktaş kale vuruşu kazandı.

  2. dakikada Güven Yalçın'ın uzaktan vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Maçın sonuna en az +3 dakika ilave edildi ve geri kalan dakikalarda tehlikeli bir pozisyon olmadı. Derbiyi Beşiktaş 2-0'lık galibiyetle tamamladı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Boyd, Burak

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi

Kırmızı kart: Vedat (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Lens, Gökhan Gönül (Beşiktaş), Falette,Deniz Türüç,Tolga Ciğerci,Jailson(Fenerbahçe)
Goller: Vida,Gökhan Gönül

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yakışır fenere bravo ali koç bravo sana 2 senede fb diye bi takım bırakmadın ortada alıştık 7. - 8. sıralara seneye yok dekoder fln işim olmaz boşuna alıyoruz her sene
Fenerbahçe ye gelmiş geçmiş en beceriksiz kaleci altay
ne koyduk beeeee
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