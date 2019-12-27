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  4. ÖZET | Beşiktaş-Gençlerbirliği maç sonucu: 4-1 (Süper Lig puan durumu)

ÖZET | Beşiktaş-Gençlerbirliği maç sonucu: 4-1 (Süper Lig puan durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.12.2019 22:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş'a galibiyeti Atiba Hutchinson, Vida, N'Koudou ve Oğuzhan'ın golleri getirdi. Atiba Hutchinson golü dışında yaptığı 3 asistle de maçın yıldızı oldu. Gençlerbirliği'nin tek golünü Ayite atarken, konuk ekipte Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ilk yarıda kırmızı kart gördü.

ÖZET | Beşiktaş-Gençlerbirliği maç sonucu: 4-1 (Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesi oynandı. Karşılaşmaya atılan 5 gol ve çıkan kırmızı kartlar damgasını vurdu.

Henüz 11. dakikada yaşanan pozisyon sonrası hakeme itiraz eden Nadir Çiftçi sarı kart gördü. 27 yaşındaki oyuncu, hakeme Fırat Aydınus'a bir şeyler söyleyince bu kez direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 9 KİŞİ KALDI

Gençlerbirliği sahada 10 kişi kalmasına rağmen Ayite'nin 23'te attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 36'da VAR incelemesi sonrası Fırat Aydınus rakibine sert harekette bulunan Yasin Pehlivan'a kırmızı kart gösterdi ve Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı.

ATIBA 1 GOL, 3 ASİSTLE MAÇIN YILDIZI OLDU

Devre 1-0 sona ererken, Beşiktaş ikinci yarıya golle başladı. 49'da kornerden gelen ortada Atiba'nın kafayla arkaya aşırdığı topta Vida golü atarak durumu 1-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Beşiktaş, 60'ta yine Atiba'nın asistinde N'Koudou'nun kalecinin üzerinden aşırttığı topla 2-1 öne geçti.

74'te oyuna sonradan giren Oğuzhan Özyakup, Atiba'nın müthiş pasında topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı. 90+1'de sahneye çıkan maçın yıldızı Atiba Hutchinson, 3 asistinin yanına bir de gol ekleyerek Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş ligin ilk yarısını 30, Gençlerbirliği ise 18 puanla kapattı.

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