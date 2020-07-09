ÖZET | Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, öne geçip, geriye düştüğü maçta bulduğu gollerle Kasımpaşa'ya karşı 3-2 galip geldi. Beşiktaş - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri gollerini 7. dakikada Boyd, 49. dakikada Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın attı. Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. ve 29. dakikada Koita kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 51'e yükseltirken, Kasımpaşa puanı 37 yaptı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku birden yaşanıyor.
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz ve sağ beki Gökhan Gönül, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlandı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, mücadelenin 10. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Kaptanlık pazubandını Atiba'ya bırakan 34 yaşındaki santrfor, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.
Sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül ise 37. dakikada devam edemeyeceğini belirtti ve çıkmak istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yerine ise Kevin Prince Boateng oyuna dahil oldu.
Beşiktaş’ın Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından ırkçılık karşıtı hareket yaptı.
ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada başlayan ırkçılık karşıtı hareket sonrasında, sağ eli yumruk yapmak, sembol hareket olmuştu. Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısında ikinci golünü atan Kevin Prince Boateng de gol sevincinin ardından bu hareketi yaptı. Irkçılığa karşı olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, yaptığı gol sevinciyle de mesaj gönderdi.
dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.
dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1
dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.
dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk. 11 Güven Yalçın)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Goller: Dk. 6 Boyd (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)
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