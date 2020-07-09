ÖZET | Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül ise 37. dakikada devam edemeyeceğini belirtti ve çıkmak istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yerine ise Kevin Prince Boateng oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri gollerini 7. dakikada Boyd, 49. dakikada Boateng ve 90. dakikada Güven Yalçın attı. Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. ve 29. dakikada Koita kaydetti.

BOATENG'DEN IRKÇILIĞA KARŞI HARAKET

Beşiktaş’ın Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng, Kasımpaşa maçında attığı golün ardından ırkçılık karşıtı hareket yaptı.

ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada başlayan ırkçılık karşıtı hareket sonrasında, sağ eli yumruk yapmak, sembol hareket olmuştu. Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısında ikinci golünü atan Kevin Prince Boateng de gol sevincinin ardından bu hareketi yaptı. Irkçılığa karşı olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, yaptığı gol sevinciyle de mesaj gönderdi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ